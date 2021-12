Vi samarbeider med Power og Microsoft for å informere mer om Game Pass PC

Xbox Game Pass - Du har sikkert hørt om det utallige ganger før, men det er nok verdt å stoppe opp og tenke litt på hvor vilt dette tilbudet egentlig er. Microsofts tjeneste debuterte i 2017, og startet som et relativt begrenset utvalg av utvalgte titler.

Men i månedene som fulgte fortsatte Microsoft å tilføre verdi til tjenesten, og gjennom en rekke ganske drastiske utvidelser av ambisjonsnivået, fremstod tjenesten plutselig som spillbransjens svar på Netflix, en overveldende katalog til en mikroskopisk pris sammenliknet med bransjens ellers ganske høye markedspriser på nye spill, en pris som har steget gjennom introduksjonen av Xbox Series X, Series S og PlayStation 5.

Så la oss oppsummere; for 99 kroner for et konsollbasert abonnement (eller PC for samme pris), samt 125 i måneden for Ultimate, som gir tilgang til begge kataloger, samt Xbox Cloud Gaming-tilgang, får du tilgang til minst 100 spill akkurat når du ønsker det.

Her snakker vi både nyere tredjepartsspill, som Microsoft konstant forhandler på plass. Bare nylig har de sikret avtaler med utviklerne bak Aliens: Fireteam Elite, Generation Zero og Among Us, og tidligere har vi sett spill som Outriders, Grand Theft Auto V og The Witcher 3: Wild Hunt komme til tjenesten. Dessuten kommer det en bred katalog av bakoverkompatible klassiske Xbox-titler fra både den originale Xbox-æraen, samt Xbox 360-æraen. Fortid og nåtid blandes sammen, og krysses med fremtid da Microsoft lover å også tilføye fremtidige førstepartstitler fra Xbox Game Studios på selve lanseringsdagen.

Fable, Avowed, The Elder Scrolls VI, Starfield, Forza Motorsport - listen er lang, og bare her i desember kommer Halo Infinite på både PC og Xbox.

Det er naturligvis også andre medlemsfordeler, som eksklusive tilbud og rabatter, og selvfølgelig tidligere nevnte Xbox Cloud Gaming-funksjonaliteten, som lar deg starte der du slapp på din konsoll via en nettleser, smarttelefon eller tablet.

Det er en ganske god deal, må man si, så derfor samarbeider vi med Power om å skape ekstra oppmerksomhet rundt Game Pass. I den forbindelse har vi laget en rekke videoer, og du kan se den første av disse nedenfor. Vi oppdaterer jevnlig med nye, og du kan lese mer om Game Pass her.