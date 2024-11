Vi sammenligner Philips Hue Solo, Plus og Gradient i den nyeste Quick Look

HQ

Som en del av den siste episoden av Quick Look har vi vendt oppmerksomheten tilbake til en verden av smart belysning. Denne gangen retter vi søkelyset mot Philips Hue -produktene, og sammenligner Solo, Plus og Gradient for å se hvordan de ulike dingsene står seg i forhold til hverandre.

Med disse tre dingsene i tankene kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor for å se vår egen Magnus' tanker og meninger om de smarte enhetene, som kan styres og tilpasses ved hjelp av Philips-appen og andre apper som også støtter hjemmet.