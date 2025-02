Vi seiler på åpent hav i Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii i dagens GR Live

HQ

Aldri forandre deg, Like a Dragon, aldri forandre deg. Fortsett å gi oss de fantastisk rare karakterene og historiene som har definert denne serien i årevis, og vi vil fortsette å spille dem. Den siste delen i Like a Dragon-serien, Pirate Yakuza in Hawaii, lanseres om litt over en uke.

Men vi skal sjekke det ut i en time i dag, med start på et litt annet tidspunkt, kl. 15:00 GMT/16:00 CET. Vi kommer fortsatt til å streame i en time, så ikke vær redd for å dykke ned i noen store spoilere ved et uhell.

Du kan seile med oss på Twitch- og YouTube-sidene våre, i tillegg til GR Live-hjemmesiden. Hvis du er ute etter noen mer dyptgående synspunkter på spillet, kan du sjekke ut vår Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii anmeldelse her.