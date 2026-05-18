Vi ser nærmere på den fantastiske Huawei Watch Fit 5 Pro

Det er sjeldent at vi har kunnet kritisere Huaweis maskinvare, fordi de er, målt etter alle objektive, observerbare parametere, gode til å skru sammen smartklokker. Dette gjelder også den nyeste Huawei Watch Fit 5 Pro, som vi forteller deg mer om her.

Klokken veier bare 30,4 gram, og det til tross for at den tilbyr en 10ATM-sertifisering mot vann, og en batterilevetid som gir deg opptil 10 dager, eller syv dager med normal bruk. Det er en helt ny 1,92-tommers LTPO AMOLED-skjerm som topper seg på 3000 NITS, og som kan betjenes med en digital krone. Den er også beskyttet av en 2,5D safirglassskjerm, og hele enheten er laget av titan.

Huawei leverer nok en gang en rekke sensorer som kan spore alt fra søvn til puls, fra oksygennivåer i blodet til et EKG. Den er virkelig et lite kjernekraftverk på håndleddet, som leverer en rekke nyttige funksjoner, og som for øvrig fungerer problemfritt på både iOS og Android.

