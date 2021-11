Vi ser nærmere på den nye ROG Phone 5S og 5S Pro

Asus har i en stund nå tatt oppgaven om å designe hardware til de som ønsker å ha en seriøs spillopplevelse med på farten ganske seriøst. Nå tar de steget videre ved å avsløre og lansere ROG Phone 5S og 5S Pro, og den ankommer med mange gaming-spesifikke egenskaper, som man naturligvis også kan tillate seg å forvente.



En utrolig responsiv 360Hz touch-sampling rate, 144Hz /1ms display lover en silkemyk visningsopplevelse.



Et 6000 mAh-batteri holder deg i spillet så lenge som overhodet mulig.



De nye AirTrigger 5-inputs og ROGs GameFX-lydsystem lar deg bli helt oppslukt av spillet.



Du kan dessuten se mye mer om begge modeller nedenfor.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.