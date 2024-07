Vi ser nærmere på den nyeste Chromebook fra Acer

HQ

Chromebook har vært populært i mer enn et tiår, og med god grunn. De er svært lette, bærbare, overraskende kraftige og utstyrt med ekstremt rask maskinvare.

Acer Chromebook Plus 514 er et godt eksempel på dette, med en åtte kjerners, 13. generasjons Intel i3-prosessor, en ultrarask M.2 NVMe-stasjon med 256 GB lagringsplass og 8 GB LPDDR5 RAM som ikke bare er rask, men også veldig energivennlig. effektiv og bidrar til 9,5 timers batteritid.

Skjermen er ikke et typisk billig TN-panel, men et smalt 14" full HD IPS-panel med 300 nits lysstyrke som mange avanserte spillskjermer, og kommer med et full HD-webkamera som bruker AI for å forbedre lys og bildeskarphet for videosamtaler.

Lydmessig er det enkelt deaktiverbare mikrofoner ment for videokonferansesamtaler, og to oppovervendte DTS-høyttalere.

Av tilleggsfunksjoner har den fire USB-porter, halvparten av dem er USB-C, berøringsflate i glass, Wifi 6E, Bluetooth 5.1 og kortleser, og maskinen ser ikke bare slitesterk ut, men er Mil-spesifisert i henhold til MIL-STDF 810GH sertifiseringsstandard.

Med en Chromebook trenger du ikke å bekymre deg for sikkerhetskopiering i nettskyen, for alt kjører automatisk, noe som sikrer full filsynkronisering. Appene dine fra Google og Adobe kjører også fra skyen, men tilbyr avanserte funksjoner som Magic Eraser som vanligvis krever en tung og stasjonær arbeidsstasjon.

For jobb eller skole er en Chromebook vanskelig å slå med lav pris, høy portabilitet og ytelse.