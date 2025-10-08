Vi ser nærmere på MSI sin nye Katana 15 HX

La oss ta en kjapp titt på MSIs nye Katana 15HX, en bærbar PC som, avhengig av hvilke komponenter du velger, kan være både budsjettvennlig, hardcore for spilling eller begge deler.

Her har vi sett nærmere på versjonen med en 15,6" 165Hz-skjerm med 1440p-oppløsning, raskt DDR-5-minne, det største Nvidia-grafikkortet du kan presse inn i maskinen med 8 GB GDDR7 VRAM, 2347 MHz klokkefrekvens og ikke minst en kraftig 14. generasjons Intel i9-prosessor med 24 kjerner designet for spilling.

Det er både en større og bedre berøringsplate, forbedret kjøling og en moderne NVME-disk for å lagre dataene dine, rikelig med USB-innganger og selvfølgelig HDMI, Ethernet-tilkobling og høyttalere.