Vi ser nærmere på MSI sin ville 272 MPG URX QD-OLED

Det kan være vanskelig å velge din splitter nye spillmonitor når det er konkurrerende paneltyper, ulike fokus og forvirrende spesifikasjoner. Men hvis du vil ha alt og mer til bør du ta en titt på MSI sin nye MPG 27URX QD-OLED. Den leverer et lynraskt 4K-bilde på 27", og det med 240Hz oppdateringsfrekvens og bare 0,03ms responstid. Da har du sannelig noe.

Bildekvaliteten er helt ukomprimert, ettersom DisplayPort 2.1a brukes - noe som betyr at den støtter UHBR20-formatet, som i motsetning til mange andre gir deg 80 gigabit per sekund, og dermed tillater et ukomprimert 4K-bilde gjengitt ved 240Hz.

Skjermen har et 10-bits bilde med 99 % DCI-P3 fargekalibrering, og selv om lysstyrken er høy, topper den seg på 1000 NITS med HDR-innhold.

Som så mange andre MSI-produkter får du naturligvis et lekkert OSD-menysystem med på kjøpet, og ikke minst en svært funksjonell KVM-svitsj.

