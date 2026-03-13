Gamereactor

  Norsk

NYHET - SPONSET INNHOLD

Vi ser nærmere på Nothing sitt budsjettvennlige nye flaggskip

Carl Pei sitt selskap blomstrer med spennende lanseringer til høyre og venstre.

Nylig avduket og lanserte Nothing flere spennende produkter, hvorav det viktigste utvilsomt er det rimelige flaggskipet Nothing Phone 4A.

I samarbeid med Nothing ser vi nå nærmere på to videoer, nemlig en klassisk unboxing og en tilhørende Quick Look, som du kan se nedenfor.

Senere skal vi også se nærmere på Nothing Phone 4A Pro.

Vi ser nærmere på Nothing sitt budsjettvennlige nye flaggskip


