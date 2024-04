Vi setter BYD Seal på prøve med den nyeste EV Hour

HQ

Vi i Gamereactor har brukt stadig mer tid på å utforske elbilområdet. Som en del av dette arbeidet har vi laget en rekke videoer som en del av vår egen serie EV Hour, og nå utvider vi dette ytterligere i form av en helt ny episode med BYD Seal som tema.

Denne elbilen lover en akselerasjon fra 0-62 mph på 3,8 sekunder og en samlet rekkevidde på 354 km/t, alt fra batteriet på 82,5 kWh. Den har også et design med en X-formet front som "utstråler sportslighet og stil" og et interiør med en 15,6-tommers berøringsskjerm som kan roteres. I tillegg har den panoramisk soltak, sportsseter, smart oppbevaring og mulighet for hurtiglading.

For å se hva alt dette betyr i praksis, har vår egen Magnus kjørt BYD Seal for å se hvordan den fungerer i naturen. Du kan følge ham på den korte bilturen nedenfor i den siste episoden på EV Hour.