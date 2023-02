Vi sjekker ut Atomic Heart på dagens GR Live

HQ

Vi markerer den globale lanseringsdatoen for Mundfishs BioShock-aktige actiontittel, Atomic Heart, ved å gjøre spillet til fokus for dagens GR Live. Det stemmer, vi vil prøve å hoppe inn i den slående, men skremmende verdenen til Facility 3826 på dagens strøm, hvor vi vil møte alle slags roboter og mutanter mens vi ser ut til å avdekke hva som førte til at utopien falt i uorden.

Fra og med vanlig tid 15:00 GMT / 16:00 CET, vil det være vår egen Rebeca som vil være vert og ønsker å spille gjennom den første timen av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden.

Sørg for å stikke innom og fange handlingen, og sørg også for å lese vår anmeldelse av Atomic Heart her, for å se hva vi syntes om Mundfishs forventede prosjekt.