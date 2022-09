Vi sjekker ut Beacon Pines i dagens GR Live

Det er snart tid for helg, og det betyr at vi har en siste GR Live-sending på lur for deg denne uka. For i dag skal vi sjekke ut Hiding Spots søte og skumle eventyrspill Beacon Pines, en tittel som debuterte for noen dager siden og som siden har blitt mottatt ganske godt av både fans og kritikere.

Spillet ber spillere om å oppdage skjulte sannheter og samle ord for å endre skjebnen til karakterne, og spilles inni en bok. Du kan se nøyaktig hvordan dette fungerer ved å surfe innom vår GR Live-side kl. 16.00 der Rebeca skal spille den første timen av eventyret.