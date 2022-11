Vi sjekker ut Call of Duty: Warzone 2 i dagens livestream

HQ

I går lansertes enda et helt nytt Call of Duty-produkt, da Call of Duty: Warzone 2 åpnet serverne for fans av det enormt populære Battle Royale-spillet. Med et nytt kart, Al Mazrah, samt oppdaterte mekanikker og forbedringer fra Call of Duty: Modern Warfare II, er det mye å sjekke ut her.

Derfor kommer Ben til å spille Call of Duty: Warzone 2 i en time fra kl. 16 i ettermiddag. Er du interessert i å se hvordan det går er det bare å stikke innom vår GR Live-side når vi setter i gang. Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor i mellomtiden.