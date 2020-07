Vi sjekker ut Controls The Foundation-utvidelse i dagens livestream

Du ser på Annonser

Remedys Control fikk sin første stor utvidelse The Foundation på PC og PS4 i mars, men de som eier spillet på Xbox One har måttet vente helt til forrige uke på denne utvidelsen. Mens vi venter på den andre utvidelsen, AWE, skal vi sjekke ut The Foundation på Xbox One i dagens GR Live-stream, og du er mer enn velkommen til å bli med.

Hvis du er interessert i å slå av en prat i chatten, eller bare se på i stillhet, kan du besøke vår liveside fra klokken 16 når vi setter i gang.