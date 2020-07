Vi sjekker ut Death Stranding på PC i dagens livestream

Planen var egentlig at Death Stranding skulle komme til PC den 2. juni, men etter en utsettelse som følge av Covid-19 må vi vente i litt over en måned til. Da får du i...

Death Stranding utsettes på PC

den 21 april 2020 klokken 12:47 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For noen uker siden kunne også Kojima Productions fortelle at de hadde bestemt seg for å jobbe hjemmefra etter at en ansatt hadde testet positivt for COVID-19. Dette...