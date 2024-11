Vi sjekker ut den nyeste utgaven av Apples AirPods Max på den nyeste Quick Look

HQ

Selv om man alltid kan snakke om Apples generelle mangel på innovasjon med produktene sine, har teknologiselskapet også utviklet en plass i markedet der teknologien er så enkel å bruke og elsket at man også kan si "if it isn't broken, don't fix it".

De nylige lovendringene rundt om i verden, hovedsakelig drevet frem av EU, har ført til at Apple har blitt tvunget til å snu seg rundt og faktisk gjøre endringer på enhetene sine, hovedsakelig i form av å skifte ut Lightning -portene til fordel for USB-C for å redusere elektronisk avfall og gjøre enhetene mer universelt tilkoblingsbare. Dette er stort sett den viktigste måten de nyeste AirPods Max har blitt endret på.

I den siste episoden av Quick Look har vår egen Magnus fått tak i et nytt par AirPods Max for å snakke om alle grunnene til at han liker dem, men også for å legge frem noen andre meninger. Husk å sjekke ut videoen nedenfor for å høre dem fra mannen selv.