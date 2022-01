Vi sjekker ut den politiske thrilleren This is the President i dagens GR Live

Vi fortsetter ukas livesendinger ved å ta en titt på den nylanserte politiske thrilleren fra SuperPAC, This is the President. Det er designet på litt samme måte som This is the Police og plasserer deg i skoene til en nyvalgt verdensleder med en ikke så plettfri bakgrunn, med mål om å bruke din nyvunne makt til å unngå alle som ønsker å få deg til å svare for tidligere overtredelser.

Vi dykker ned i dette historiedrevne ledelsesspillet senere i dag. Vi går live klokken 16 og du finner oss som vanlig på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.