Vi sjekker ut Dune: Spice Wars i dagens livestream

I morgen lanseres offisielt Dune: Spice Wars i Early Access. Det er et sanntids 4X-strategispill basert på Frank Herberts legendariske science-fiction-roman. Her får du velge en av fire hovedfraksjoner og må deretter jobbe for å erobre og få fullstendig kontroll over planeten Arrakis, alt for å oppnå potensiell rikdom.

Selv om Early Access-fasen ikke begynner før i morgen har vi fått muligheten til å streame spillet litt tidlig og skal dykke ned i det i dagens livestream. Rebeca er dagens vert og begynner klokken 16 som vanlig. Har du lyst til å få det med deg er det bare å surfe innom vår GR Live-side, Facebook, YouTube eller Twitch når vi setter i gang. Sjekk ut den nyeste traileren nedenfor i mellomtiden.