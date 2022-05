Vi sjekker ut Elgato HD 60 X i ny video

HQ

Det er på tide med en ny episode av Quick Look, serien der vi sjekker ut diverse produkter og gir dere vårt førsteinntrykk. Denne gangen tar vi en nærmere kikk på Elgato HD 60 X. Dette er et ypperlig eksternt opptakskort perfekt for å ta opp video fra PS5 og Xbox Series, med mulighet for å ta opp i 1080P60 HDR. De tilbyr også ultralav latenstid for sømløs lyd- og videosynkronisering som gjør det perfekt til streaming. Se videoen nedenfor.