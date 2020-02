I går ble Fortnite Chapter 2 oppdatert med Season 2. Og det betyr at det har kommet et nytt Season Pass stappfullt av nye ting, og flere endringer i spillet. Og med det...

Fortnite Season 2 bringer Deadpool og hemmelige agenter

den 20 februar 2020 klokken 12:48 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Etter tre utsettelser har tiden endelig kommet for å starte Fortnite Chapter 2 Season 2, og det viser seg at den siste tidens hint har vært for at superhelter og...