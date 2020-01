Vi sjekker ut Garmin Vivomove Luxe

Apple Watch er for mange den eneste smartklokken som eksisterer, men sånn behøver det slettes ikke å være. Etterspørselen av smartklokker som er stilfulle og som ser ut som vanlige armbåndsur vokser nå, og her står Garmin klare med et glimrende bud på hvordan man kan beholde det klassiske designet, samtidig med at man gjør ens hverdag lettere.

Modellen heter Vivomove, og fås i et hav av forskjellige utgaver, alt etter hvilket slags design man ønsker.

Vi har sjekket ut Luxe-modellen i videoen nedenfor.