Det er på tide med en ny episode av Quick Look, serien der vi sjekker ut diverse utstyr og gir dere vårt førsteinntrykk. Denne gangen tar vi en nærmere kikk på Gomatic Backpack. Denne ryggsekken er designet for hverdagsbruk og kan skilte med et dedikert rom til laptop, 20 liter plass, solbrilleetui samt over 20 innovative funksjoner. Se videoen nedenfor.