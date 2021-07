Vi sjekker ut Groundeds Shroom and Doom-oppdatering i dagens livestream

Det har gått lang tid siden vi sist sjekket ut Obsidians overlevelseseventyr Grounded (11 måneder for å være presis), så vi tenkte det var på tide med et gjensyn. Xbox...

Obsidian Entertainments Grounded har nå fått en stor oppdatering kalt Shroom and Doom. Og sopp er en stor del av den ettersom du nå kan høste all soppen og bygge ganske...

Humler og andre nye insekter inntar Grounded

den 29 januar 2021 klokken 13:57 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Dey er vinter og kaldt i Norge fra nord til sør. Det betyr at det er temmelig fritt for insekter her nå, men om du mot all formodning skulle finne på å savne de små...