Vi sjekker ut GTFOs nye Rundown i dagens GR Live

HQ

I dag lanseres enda en Rundown for GTFO. Denne er kjent som Rundown 7.0 Rise, og bringer en rekke unike funksjoner, for eksempel en E-tier-ekspedisjon for de dyktigste lagene, og også nye farer i denne nye delen av The Complex.

Det er med andre ord mye nytt innhold å utforske her, og derfor hopper vi tilbake inn i GTFO i dagens GR Live. Denne gangen er det Ben som er vert, og han skal begi seg langt inn i det skremmende anlegget for å møte grusomhetene som lurer og forhåpentligvis også fullføre målet sitt.

Har du lyst til å få dette med deg er det bare å komme innom vår GR Live-side klokken 16.