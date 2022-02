Vi sjekker ut Infernax i dagens GR Live

For noen dager siden forlot Berzerk Studios actionspill Infernax offisielt Early Access og er nå lansert for fullt. Det er designet som et fantasy-eventyr der du spiller som en ridder som kommer tilbake til hjemlandet sitt for så å oppdage at det har overtatt av uhellig, kraftig magi, og handler om å avdekke og avskaffe forbannelsen som plager landet.

Nå som spillet er offisielt lansert (og på Game Pass) skal vi dykke ned i eventyret senere i dag på vår GR Live, der Dóri skal spille det i to timer. Vi starter som vanlig klokken 16 og du finner oss på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.

Se traileren nedenfor for en idé om hva vi har i vente.