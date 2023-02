Vi sjekker ut Inkulinati i dagens GR Live

HQ

I går ble Yaza Games' middelalderstrategispill Inkulinati sluppet i Early Access. Her får spilleren kommandere legioner av rare og fantastiske kruseduller i kamp i et spill som foregår på et middelaldersk manuskript, noe som gir det et veldig unikt uttrykk.

Med Inkulinati nå tilgjengelig i Early Access, dykker vi ned i spillet i en time i dagens GR Live, hvor verten vår Rebeca vil spille gjennom den første timen av strategitittelen. Sørg for å bli med henne på GR Live-siden for å se handlingen mens den utfolder seg, og se også en trailer av spillet nedenfor for å se hva vi har i vente.