Vi sjekker ut Lapin i dagens livestream

Vi runder av nok en uke med livestreams senere i dag ved å flytte fokus til Studio Doodals 2D-plattformeventyrspill, Lapin. Her spiller du som en kanin som har i oppgave å forlate sitt komfortable liv for å finne et helt nytt hjem etter at konstruksjonen tvang dem ut av hjemmet sitt. Dette spillet tilbyr rask action og mange hindringer å overvinne.

For å se nøyaktig hva Lapin bringer på bordet er det bare å komme innom vår GR Live-side fra kl 16. hvor vi skal spille den første timen av det sjarmerende plattformeventyret.

Og hvis du vil sjekke spillet ut selv, kan du gjøre det på PC og Xbox akkurat nå som en del av Game Pass-abonnementet ditt.