Det er på tide med en ny episode av Quick Look, serien der vi sjekker ut diverse hardware og gir dere vårt førsteinntrykk. Denne gangen tar vi en nærmere kikk på MSI Vector GP 66. Denne bærbare gaming-PC-en har den nyeste 12. generasjons Intel-prosessoren samt et grafikkort i GeForce RTX 30-serien, noe som gjør den ideell for ytelseskrevende spill. Se videoen under: