Vi sjekker ut MSIs RX5600XT Gaming X-grafikkort

AMD begynner smått å trå Nvidia i hælene med deres diverse grafikkort, og inntil videre ser det ut til at de primært fokuserer på 1080p. Det er tydelig at de ønsker å dominere den markedskategoriene, og det skjer hovedsaklig via det nye RX5600-kortet.

Tradisjonen tro har MSI pilt lit på kortet, og har tilføyet deres ikoniske Frozr-kjølesystem med Torx-ventilation, økt både basis og boost clock-hastigheten og tilføyet deres egen bakplate.

Resultatet er en forbedret Gaming X-versjon av kortet, og det ser vi nærmere på i videoen nedenfor.

