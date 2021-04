Vi sjekker ut Narita Boy i dagens livestream

Du ser på Annonser

I dagens livestream skal vi sjekke ut Narita Boy, et av de mest spennende indiespillene hittil i år. Denne retrofuturistiske tittelen ser deg begi deg ut på eventyr i en stor virtuell verden for å restaurere minnene til en meget viktig Creator. Det er et spill som virkelig skinner også takket være dets 80-talls synth pop-soundtrack og blanding av plattforming og hurtig nærkampsaction.

For å se det første to timene av spillet kan du bli med oss på vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.