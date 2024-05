Vi sjekker ut noen av månedens beste (og dårligste) filmer i Film Frenzy

HQ

Mai har bydd på noen veldig gode til gode filmer. Furiosa: A Mad Max Saga, Kingdom of the Planet of the Apes, The Fall Guy. Alle har de klart å høste lovord fra kritikerne, selv om de ikke har fått kinokassen til å eksplodere.

Men som vi går gjennom i vår siste Film Frenzy, finnes det også noen stinkere. Atlas, den nye Jennifer Lopez-filmen, er en av dem. Atlas er selve symbolet på Netflix' nye fokus på bakgrunnsvisning, og Alex tar oss gjennom alle de smertefulle grunnene til hvorfor.

Hvis du ønsker å få noen filmanbefalinger, eller ønsker å se en mann falle til vanvidd på rundt 20 minutter, så sjekk ut Film Frenzy nedenfor :