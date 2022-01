HQ

Det er en ny uke, noe som betyr at vi kommer tilbake med nok en uke med GR Live-sendinger. Til å begynne med kommer vi til å dykke ned i Skeleton Crew Studios fantasy-eventyrspill Olija, et spill der spillere må krysse og rømme et fiendtlig og mystisk land med forskjellige andre skipbrudne som har havnet her.

Vi går live klokken 16 og du finner oss som vanlig på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch. Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor for å se hva vi har i vente.