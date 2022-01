Vi sjekker ut Rainbow Six: Extraction i dagens GR Live

HQ

Etter forsinkelser og til og med et navnebytte har det seneste Tom Clancy-spillet, Rainbow Six: Extraction, endelig blitt lansert. Det er designet som et taktisk skytespill med fokus på samarbeid. Her spiller du som dine favoritt Rainbow Six: Siege Operators med opp til tre andre spillere for å gå sammen om å bekjempe den raskt invaderende og raskt muterende Chimera-parasitten.

Spillet ble lansert i går og vi skal dykke ned i Rainbow Six: Extraction i dagens GR Live. Vi starter som vanlig klokken 16 på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.

