Vi sjekker ut Razers kontroller til mobilspill

Det har med årene blitt viktigere og viktigere for spillentusiaster å kunne spille på sine smarttelefoner. Det skyldes ikke bare at mobilspill blir mer seriøse og bedre, men også at de egner seg godt for streaming via tjenester som Stadia og xCloud.

Derfor har Razer laget Kishi, en kontroller som forvandler din telefon til en Switch. Vi mottok en fra Thomas Blichfeldt fra Razer, og han kom også innom for å snakke litt mer om den.

Det kan du se i videoen nedenfor.