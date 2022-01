Vi sjekker ut Ready or Not i dagens livestream

Senere i dag kjører vi nok en Gamereactor Live-stream, der vi denne gangen skal dykke ned i VOID Interactives intense, taktiske FPS Ready or Not, et spill som ber deg kommandere en SWAT-politienhet mens du raser over en by og konfronterer og nøytraliserer en rekke fiendtlige og krevende situasjoner.

Med fokus på strategi og å gjøre så få feil som mulig, siden ett feiltrinn kan være forskjellen mellom liv og død, er dette spillet designet for å være utfordrende og realistisk, og ser ut til å sikre det med et bredt utvalg av verktøy og utstyr for å hjelpe deg med å få jobben gjort.

Vi går live klokken 16 og du finner oss som vanlig på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch. Sjekk gjerne ut traileren nedenfor i mellomtiden.