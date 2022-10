Vi sjekker ut Session i dagens GR Live

HQ

Etter en periode i Early Access, har Crea-ture Studios offisielt gitt ut Session. Denne tittelen er designet som et skateboardsimulatorspill, og er satt i en urban verden som ber om å bli flippet og grindet på, og har et kontrollsystem som forsøker å på best mulig vis gi følelsen av hvordan det virkelig føles å rulle rundt og trikse på et skateboard.

Nå som hele spillet offisielt er ute, kommer vi til å dykke inn i Session i dagens GR Live, hvor verten vår Rebeca skal spille en time fra kl. 16.00 som vanlig. Du kan få det hele med deg på vår GR Live-side. Og før vi går live, anbefaler vi å sjekke ut traileren for Session nedenfor, for en idé hva vi har i vente om noen timer.