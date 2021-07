Vi sjekker ut Space Jam: A New Legacy - The Game i dagens livestream

Senere denne uka slippes Space Jam: A New Legacy på kinoer verden over og bringer den etterlengtede oppfølgeren til den ikoniske filmen fra 90-tallet. Denne gangen er det LeBron James som har hovedrollen i stedet for Michael Jordan. Som del av lanseringen utgir Digital Eclipse et retro beat 'em up-spill basert på filmen, og det skal vi sjekke ut i dagens livestream.

Er du interessert i å sjekke ut spillet, som er tilgjengelig fra og med i dag for Xbox Game Pass Ultimate-abonnenter, og blir tilgjengelig for alle andre på Xbox og PC den 15. juli, kan du surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 for å se det i aksjon.