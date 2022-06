Vi sjekker ut Steam Next Fest for juni 2022 i dagens GR Live

HQ

Denne tiden av året er vanligvis veldig spennende for gamere, siden vi får en haug med kunngjøringer og avsløringer. Men dette kommer vanligvis ikke med mange muligheter til å teste ut de fremhevede prosjektene, ettersom mange av de ofte er flere år unna lansering. Heldigvis har vi Steam Next Fest for å kompensere for dette, der det tilbys utallige demoer for kommende spill på steam som man kan spille selv.

Vi tenkte å ta en titt på noen av disse demoene i dagens GR Live, der Rebeca er dagens vert. Surf innom vår GR Live-side klokken 16 om du vil se henne sjekke ut noen kule demoer i cirka en time.