Vi sjekker ut The Elder Scrolls Online: High Isle i dagens GR Live

Oppdatering: På grunn av tekniske problemer er vi nødt til å utsette denne streamen til i morgen, 8. juni samme tid.

I går var den offisielle lanseringen av den neste store utvidelsen til The Elder Scrolls Online. Denne er kjent som High Isle og bringer spillere til Bretonenes hjemland, byr på en historie om konspirasjon, et nytt sett med lokasjoner inkludert tette jungler og majestetiske steinslott, og til og med et nytt kortbasert minispill kalt Tale of Tribute.

Med så mye nytt innhold i vente skal vi hoppe inn i High Isle i dagens GR Live, hvor Rebeca er dagens vert og skal spille i to timer. Har du lyst til å få det med deg er det bare å komme innom vår GR Live-side fra klokken 16.

I mellomtiden kan du jo sjekke ut traileren for High Isle nedenfor.