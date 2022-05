Vi sjekker ut V Rising i dagens GR Live

V Rising har skapt alle slags overskrifter helt siden Early Access-lanseringen for et par uker siden. Tittelen er allerede en millionselger og har fått all slags oppmerksomhet fra fans rundt om i verden, og derfor har vi bestemt oss for at det er tid for å se hva alt oppstyret handler om og hopper inn i spillet selv i dagens GR Live.

Vi går live klokken 16 som vanlig og holder på i en time. Det er bare å komme innom vår GR Live-side om du har lyst til å se hva verten Ben synes om Sunlock Studios' vampyreventyr.