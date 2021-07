Denne helgen kjører Sharkmob en lukket beta for deres kommende battle royale-spill satt til Vampire: The Masquerade-universet. Spillet, Bloodhunt, finner sted i et nedstengt Praha der forskjellige klasser og vampyrer kjemper om å bli nummer én.

Vi skal sjekke ut betaen i dagens livestream, og som vanlig er det bare å surfe innom vår GR Live homepage fra klokken 16 når vi setter i gang.