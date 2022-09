Vi sjekker ut We Are OFK i dagens GR Live

HQ

For noen uker siden lanserte utvikler Team OFK den første episoden av sin musikalske biografi og historiedrevne spill, We Are OFK. Siden den gang har utvikleren gitt ut nye episoder på ukentlig basis, og vi er nesten på stadiet der hele We Are OFK-opplevelsen er tilgjengelig.

Siden dette er tilfelle, følte vi at i dag er en ypperlig dag å dykke ned i denne tittelen. Fra kl. 16.00 skal verten vår Rebeca sjekke ut den første av de tilgjengelige episodene. Surf gjerne innom vår GR Live-side når hun setter i gang for å sjekke det ut sammen med henne i omtrent en time om du selv er nysgjerrig.