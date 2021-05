Vi skal ødelegge alle mennesker i dagens livestream

Du ser på Annonser

Vi er klare for nok en uke med livestreams her på Gamereactor, og i dag skal vi sjekke ut et av de seneste tilskuddene til Xbox Game Pass, nemlig Destroy All Humans! Det stemmer, vi går inn i rollen som det lille romvesenet Crypto for å... vel, ødelegge alle mennesker. Med et hav av nivåer å utforskje, et bredt utvalg av sci-fi-våpen og masse, masse kaos, er dette et spill du ikke bør gå glipp av.

Bli med oss på vår GR Live-side fra klokken 16 for to timer Destroy All Humans! med Rebeca.