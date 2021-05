Vi gjør oss klare for helg med nok en GR Live-stream, og denne gangen skal vi sjekke ut Scavengers fra Midwinter Entertainment. Dette strategiske skytespillet kombinerer...

Sier navnet Josh Holmes deg noe? Han satt lenge som Director og Franchise Manager for Halo-serien hos 343 Industries, og betraktes som en ganske innflytelsesrik figur i...

Utvikleren Midwinter Entertainment ble grunnlagt i 2016 av et av de største ansiktene fra 343 Industries, Josh Holmes, og de begynte straks på utviklingen av Scavengers,...

Sjekk ut den første gameplaytraileren til Scavengers

I lang tid var sjefen for hele Halo-serien Josh Holmes. Dog forlot han 343 Industries for noen år siden, og ga roret til Frank O'Connor, for å skape Midwinter...