Vi skal spille 3 out of 10: Season Two klokken 16

Vi er tilbake med nok en GR Live-stream senere i dag, og denne gangen skal vi sjekke ut 3 out of 10: Season Two, den seneste gratistittelen på Epic Games Store. Spillet er designet som en komisk enspilleropplevelse, og er basert på en fiktiv spillutvikler som prøver sitt beste for å lage et spill som scorer høyere enn 3/10.

Som vanlig finner du oss på vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.