I dagens livestream feirer vi lanseringen av Aerial_Knight's Never Yield, som er en stilfull såkalt "endless runner" som først ble introdusert under forrige Nintendo Indie World-showcase. Spillet byr på parkour-elementer akkompagnert av et groovy hip-hop-soundtrack.

For å se oss bykse igjennom de første to timene av spillet er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.