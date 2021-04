Vi skal spille Before Your Eyes i dagens livestream

Vi sparker i gang ukas streaming-opplegg med indieperlen Before Your Eyes. Spillet byr på en rørende historie om tap, anger og lengsel etter fortiden, og det har en unik mekanikk hvor spillerne må blunke for å komme videre i historien og interegare med objekter rundt dem.

For å se oss spille de første to timene av spillet kan du som vanlig komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.