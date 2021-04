Vi skal spille Borderlands 3: Director's Cut i dagens livestream

Du ser på Annonser

Vi fortsetter uka med livestreams med et gjensyn med Gearbox' looter-shooter Borderlands 3. I dag skal vi sjekke ut den nylig lanserte Director's Cut-versjonen av spillet, som har bragt mye nytt til det kaotiske spillet, deriblant et nytt ferdighetstre for hver av de fire Vault Hunters, mordmysterier og en ny Varkid raid-boss kjent som Hemevorous the Invincible.

Vi starter klokken 16 som vanlig, og du kan få det med deg på vår GR Live-side eller på Facebook, YouTube eller Twitch.