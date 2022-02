Vi skal spille Destiny 2: The Witch Queen i dagens GR Live

HQ

I går var den globale lanseringsdagen for den lenge etterlengtede siste utvidelsen til Bungies sci-fi skytespill, Destiny 2, en utvidelse som endelig lar spillere ta kampen mot en av de mest kjente og farligste fiendene i spillets univers: Savathûn, Witch Queen.

Naturligvis er utvidelsen oppkalt etter nettopp denne fienden, og ser spillere begi seg inn i hennes mystiske troneverden for å endelig eliminere henne og nøytralisere trusselen hun utgjør for The Last City, men å gjøre det er lettere sagt enn gjort, siden hun har alle slags nye mektige undersåtter som vil stå i veien for deg.

Med masse Destiny 2-innhold å tygge igjennom, skal vi dykke ned i Destiny 2: The Witch Queen i et par timer i dagens GR Live. Vi starter som vanlig klokken 16 og du kan få det med deg på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.

Se lanseringstraileren til The Witch Queen nedenfor.