Vi skal spille Disco Elysium: The Final Cut i dagens livestream

I dagens livestream skal vi sjekke ut, et av de mest kritikerroste rollespillene det siste tiåret. Dette detektiveventyret, som har blitt hyllet for historien og den slående visuelle stilen, har nylig blitt enda bedre på grunn av den nye versjonen kjent som The Final Cut. Dnne versjonen av spillet inkluderer nye karakterer, nye oppdrag samt tekniske forbedringer over hele fjøla.

Er du nysgjerrig på herligheten kan du få med deg de første to timene av det om du kommer innom vår GR Live-side senere i dag. Vi starter som vanlig klokken 16.